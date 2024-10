A pesar de estar en capilla, Robson Matheus asegura que “meterá con todo” ante Colombia

Robson habló este jueves con los medios de prensa en zona mixta y aseguró que no se cuidará de ser amonestado; más bien, afirmó que “ meterá con todo ” frente a los cafeteros .

“Le voy a meter con todo, voy a jugar con todo, como habitualmente lo hago. No me voy a cuidar de la tarjeta amarilla, pero sí sería un sueño poder jugar ante Argentina en el Monumental y enfrentar a Messi, que es mi ídolo desde chico”, indicó el jugador que milita en Always Ready.