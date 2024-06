A pesar de la derrota, Viscarra destacó en el debut de Bolivia en la Copa América

En el encuentro inaugural del Grupo C de la Copa América 2024, Guillermo 'Billy' Viscarra demostró su valía como guardameta de la selección boliviana, a pesar de la derrota 2-0 frente a Estados Unidos. El arquero de The Strongest se erigió como una figura destacada, salvando el arco nacional en múltiples ocasiones y ratificando su excelente momento.



Durante los 90 minutos, Viscarra mantuvo una atención constante, respondiendo con agilidad y rapidez ante las exigencias del ataque estadounidense. Su desempeño no se limitó a las atajadas, sino que también se destacó por su habilidad para cortar centros y distribuir el balón con precisión.



La actuación de Viscarra cobra especial relevancia considerando su historia con la selección. Su debut internacional en 2016 fue precisamente contra Estados Unidos, en un amistoso que terminó en una dura derrota de 4-0. Ocho años después, el guardameta ha demostrado una notable evolución, convirtiéndose en una pieza clave del equipo boliviano.



Una vez finalizado el partido ante EEUU, el entrenador brasileño habló en conferencia de prensa y destacó la actuación del meta cruceño. “ Billy hizo un gran partido, en el segundo tiempo nosotros arriesgamos más y Estados Unidos tuvo oportunidades claras de gol, pero Billy respondió y evitó que nos hagan más goles”.



Junto a Luis Haquin, Viscarra se consolida como uno de los referentes de la Verde, mostrando liderazgo y solidez en la última línea. A pesar del resultado adverso, su actuación genera tranquilidad, conociendo el buen nivel que tiene la selección en el arco, donde también aparece Carlos Lampe, otro hombre importante en el equipo de Zago.