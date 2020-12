A seis fechas del final, cuatro equipos están en una electrizante pelea por el título del Apertura

Escucha esta nota aquí

“Cada partido será una final”, es una frase que comúnmente emplean los futbolistas y que está acorde a lo que se vive en el torneo Apertura. Bolívar (1), The Strongest (2), Always Ready (3) y Royal Pari (4) son los candidatos para lograr el título del campeonato, pero no tienen el camino tan sencillo porque Wilstermann (5), Municipal Vinto (6) y Blooming (7) también tienen las mismas aspiraciones y están consiguiendo resultados favorables.

La academia paceña, que en la última fecha estrenó director técnico (Ignacio ‘Natxo’ González), tiene 39 puntos y +26 goles de diferencia. Sus siguientes partidos serán frente a The Strongest (visitante), Real Santa Cruz (local), Real Potosí (visitante), Always Ready (local), Wilstermann (visitante) y Oriente Petrolero (local).

El Tigre, que es el equipo más goleador con 53 tantos, ha sumado 38 unidades y tiene +24 goles de diferencia. Los rivales que le resta por enfrentar son Bolívar (local), Royal Pari (visitante), Nacional Potosí (local), Guabirá (visitante), Aurora (local) y Blooming (visitante).

El conjunto millonario ha acumulado 38 puntos y tiene + 24 goles de diferencia, cifras similares a la del atigrado. En su camino por un título todavía debe medirse a Wilstermann (local), Oriente Petrolero (visitante), Municipal Vinto (local), Bolívar (visitante), Royal Pari (local) y Nacional Potosí (visitante).

Royal Pari tiene 36 puntos y +4 goles de diferencia. Si bien sus posibilidades son menores que las del resto, nada está dicho hasta el final del campeonato. En su calendario le queda enfrentarse a Blooming (visitante), The Strongest (local), Real Santa Cruz (visitante), Real Potosí (local), Always Ready (visitante) y Wilstermann (local).

Los cuatro conjuntos intentarán cometer los menos errores posibles para lograr el máximo objetivo. Todos tendrán la 'sombra' de Wilstermann (34), Municipal Vinto (32) y Blooming (32), que también luchan por ampliar sus posibilidades de lograr el campeonato y, sobre todo, de lograr clasificarse a la Copa Libertadores 2021.

Tabla del Apertura

EQUIPO PJ PTS DIF

1. Bolívar 20 39 +26

2. The Strongest 20 38 +24

3. Always Ready 20 38 +24

4. Royal Pari 20 36 +4

5. Wilstermann 20 34 +8

6. Municipal Vinto 20 32 +3

7. Blooming 20 32 -5

8. Nacional Potosí 20 29 +1

9. Guabirá 20 26 -11

10. San José 20 22 -12

11. Real Potosí 20 21 -16

12. Oriente Petrolero 20 20 -15

13. Real Santa Cruz 20 18 -20

14. Aurora 20 15 -11