A un mes de la "hermosa locura", Messi aún incrédulo de ser campeón mundial

A un mes de alzar la copa del mundo en Qatar-2022, el astro Lionel Messi posteó este miércoles un mensaje para celebrar el tercer título mundial de la Albiceleste y agradecer a la hinchada: "Todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura". "Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", dice Messi en su cuenta de Instagram.



"Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces (bromas) que hacíamos...", agregó 'la Pulga', quien pese a haber partido a Barcelona de adolescente nunca perdió las costumbres y acento de su país.



- "Experiencia inolvidable" -

Tuvo una mención especial para su familia a la que vio "disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos", así como "ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina" en alusión a la hinchada albiceleste, candidata a "mejor afición de 2022" de la FIFA.



Messi acompañó el posteo con imágenes de la final jugada ante Francia, a la que Argentina derrotó en penales 4-2 tras un empate 3-3; de la ceremonia de premiación y de la multitudinaria recepción en Buenos Aires.



Se estima que unos 50.000 argentinos viajaron a Qatar, mientras que entre 5 y 6 millones de personas salieron a la calle a recibir a la selección a su regreso al país en una celebración sin precedentes.



"Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme (...), porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos... CAMPEONES DEL MUNDO!!!", cerró el astro del PSG.



A sus 35 años, Messi logró en Qatar el único título que le faltaba con su seleccionado, tras consagrarse en la Copa América-2021 ante el anfitrión Brasil en el Maracaná, cortando una racha negativa de 28 años sin coronaciones de la albiceleste absoluta.



Argentina conquistó en Qatar el tercer título mundial de su historia, luego de Argentina-1978 y México-1986.



- "Valor incalculable" -

El DT Scaloni se sumó al festejo del capitán de su selección con otro mensaje por su cuenta de Instagram.



"A un mes del sueño de TODOS, no habrá nada igual. Ver feliz a TU gente tiene un valor incalculable, vamos Argentina de mi vida!!", escribió Scaloni.



Acompañó su posteo con una foto del plantel tomada en el instante en el que Messi alzó la copa en el estrado rodeado de sus compañeros y detrás de ellos estallaron los fuegos artificales.



Leandro Paredes, mediocampista de la Juventus e integrante de 'La Scaloneta' saludó con un corazón y una copa el posteo del entrenador, que recibió más de 465.000 'likes' en tres horas, mientras que el mensaje de Messi acumuló 7,1 millones de 'me gusta' en 5 horas.