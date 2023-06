Abandona el barco: Mbappé no renovará con el PSG

La estrella del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha informado por correo al club francés que no ejercerá la opción de renovar por una temporada adicional, por lo que su contrato acabará al término de la próxima temporada, en junio de 2024, informó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.



El París SG no desea dejar marchar libre al delantero de 24 años dentro de un año, por lo que se abre la posibilidad a un traspaso este mismo verano boreal en el caso de que fracasen las negociaciones para una eventual renovación antes del 31 de julio, aseguró esta fuente a la AFP, confirmando una información del diario L'Equipe.



Estos hechos se producen apenas un año después de la renovación sorpresa del jugador por el club parisino cuando parecía que la estrella de los 'Bleus', en el PSG desde 2017, podría acabar en el Real Madrid, aunque lo hizo solo hasta 2024, con la posibilidad por parte del jugador de ampliarlo hasta 2025.



Mbappé tenía hasta el 31 de julio de 2023 para informar al PSG si quería o no activar esta cláusula de su contrato.



Mbappé ya dejó abierta la posibilidad de acabar su contrato en 2024 con motivo de los premios a los mejores de la temporada el pasado 28 de mayo, en los que por cuarta temporada consecutiva fue elegido el mejor futbolista de la Ligue 1.



"He dicho que el próximo año jugaré en el PSG. Tengo aún un año de contrato y voy a cumplirlo", declaró ese día ante la prensa.



Interrogado este lunes por la noche, el entorno de Mbappé no quiso reaccionar a estas informaciones.



En el caso de que Mbappé acabara machándose este mismo verano del PSG, sería un duro golpe para el club parisino que se sumaría a la marcha de Lionel Messi, que ya anunció su fichaje por el Inter de Miami.



Y el futuro de la tercera gran estrella de las dos últimas temporadas, el brasileño Neymar, tampoco está asegurado debido a las lesiones y al rendimiento ofrecido por la estrella de la Canarinha.



Estas dos temporadas en las que el PSG pudo contar con su trío estelar en la delantera se saldaron con dos dolorosas eliminaciones en octavos de final de la Liga de Campeones, el auténtico objetivo de la propiedad qatarí.