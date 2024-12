Abandono dirigencial: "Nadie aparece” en Oriente

La incertidumbre permanece y crece en Oriente Petrolero a dos semanas de que finalice el año. Este lunes, un miembro del primer plantel conversó con El Deber Sports (EDS) y confirmó que la dirigencia no da señales de vida y que no saben cuándo se les cancelará al menos una cuota antes de las fiestas de fin de año.



“No nos han dicho nada (la dirigencia). El paro sigue, no entrenamos; solo nos presentaremos a los partidos”, manifestó este lunes a EDS una fuente que merece fe tras ser consultada sobre la situación actual del plantel.



Esta semana, Oriente deberá jugar tres partidos: el lunes en La Paz frente a The Strongest, el miércoles en Santa Cruz ante Bolívar y cerrará su participación en el torneo Clausura visitando el sábado en Tarija a Real Tomayapo. Estos encuentros son solo por cumplir, ya que Oriente se quedó sin chances de pelear un boleto a un torneo internacional y tampoco corre riesgo de caer en zona de descenso.



La crisis en Oriente Petrolero ha alcanzado niveles alarmantes. Los atrasos salariales, que oscilan entre 8 y 10 meses, han desmotivado a los jugadores, afectando su rendimiento y generando constantes paros en los entrenamientos. La deuda no solo es con el plantel, sino que también incluye al cuerpo técnico, cuerpo médico, utilero y auxiliares administrativos. Ellos también no han cobrado prácticamente en todo el año.



La falta de pago ha creado un ambiente de desconfianza en el campamento Albiverde, lo que ha llevado a la barra brava y a los socios a exigir la renuncia del presidente Ronald Raldes hace algunas semanas, aumentando la presión sobre su gestión.

Según los jugadores del primer plantel, la promesa por parte de la dirigencia ha sido cancelar tres meses de salarios hasta antes de fin de año.



Recientemente, Raldes retornó al cargo luego de haber solicitado licencia indefinida aquejando problemas familiares. En ese entonces, la presidencia quedó al mando del primer vicepresidente René Urioste; sin embargo, Raldes volvió a sus funciones el miércoles pasado y representó al club en el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), celebrado el jueves en La Paz.



El viernes pasado estaba prevista llevarse a cabo una Asamblea Ordinaria del club, pero finalmente la dirigencia decidió no realizarla, generando aún más molestia entre los hinchas y socios.