AC Milan-Inter, una fiesta entre vecinos por una final de Champions

La capital lombarda, la única ciudad en tener dos equipos campeones de Europa, tendrá pues a uno de sus equipos en la final del 10 de junio en Estambul, contra el Manchester City o el Real Madrid.



Queda por conocerse si será el club 'rossonero', con siete 'Orejonas' en su palmarés (la última en 2007) y su gran rival 'nerazzurro', campeón en tres ocasiones (la última en 2010).



Si la otra semifinal entre el City de Pep Guardiola y el Real Madrid de Carlo Ancelotti opondrá quizá a los dos mejores en términos de juego, el 'derbissimo' se anuncia como una punto álgido de pasiones y de historia entre los dos vecinos, que se enfrentarán por 236ª ocasión.



"No es un derbi, sino 'el derbi'. Sabemos lo que representa para el club, para los jugadores, los 'tifosi'", recordó el entrenador interista Simone Inzaghi.



En Liga de Campeones, los dos rivales de la Madonnina, el nombre de la virgen que corona el Duomo milanés, y que presta su nombre al derbi, ya se han enfrentado en cuatro ocasiones.



Pero la última se remonta a casi una veintena de años, en una época en que la Serie A contaba aún con las mayores estrellas del fútbol, algunas de las cuales como Andrei Shevchenko o Cafu presenciarán el choque desde las tribunas.



- Inter en forma -

En 2003 fue en semifinales: el AC Milán se clasificó gracias a un gol marcado fuera de casa (0-0, 1-1), algo no exento de ironía porque los dos clubes comparten el mismo estadio, San Siro o Giuseppe Meazza, según cual de los dos equipos sea el que ejerza de local.



El otro enfrentamiento 100% milanés en Champions data de 2005, con el triste recuerdo de la bengala lanzada por los tifosi interistas y que alcanzó en la cabeza al arquero Dida, un partido que se vio interrumpido y que ganó en los despachos el AC Milan, que ya se había impuesto 2-0 en la ida.



Ancelotti era entrenador de un AC Milan que confirmó en esos cuatro duelos la hegemonía de los Rossoneri en Champions. No en vano el Milan es el segundo equipo más laureado de la competición detrás del inaccesible Real Madrid (14 títulos).



¿Pero el peso de la historia será suficiente ante la confianza del Inter de Milán?



El equipo de Simone Inzaghi ha ganado los dos derbis disputados en 2023, infligiendo un correctivo al Milan en la Supercopa de Italia (3-0) en enero antes de imponerse en la Serie A (1-0).



A pesar de un curso con altibajos, los Nerazzurri siempre han respondido presente en esta Champions, saliendo indemnes de un grupo difícil con el Bayern de Múnich y el FC Barcelona, ambos fuera de la carrera europea.



- La duda de Leao -

Y llegan en gran forma al tramo final de temporada, con una serie de cinco victorias entre todas las competiciones, habiendo batido a Juventus, Lazio y Roma, marcando quince goles.



Romelu Lukaku muestra el punto de mira bien ajustado con cinco goles desde comienzos de abril, y ha recuperado su conexión con el argentino Lautaro Martínez.



El AC Milan, por su parte, podría verse obligado a prescindir de su flecha ofensiva Rafael Leao, que se retiró rápidamente el sábado contra la Lazio (2-0) luego de una alerta en el aductor de su muslo derecho.



"Tratará de forzar (el miércoles por la mañana) y decidiremos qué hacer", explicó el martes el entrenador Stefano Pioli, que sabe que su equipo no es el mismo sin 'Rafa': los Rossoneri sólo han ganado esta temporada un partido de los diez en los que el portugués no fue titular o se lo perdió por cualquier circunstancia.



Leao fue decisivo en cuartos de final de la Champions contra el Nápoles, con un pase de gol en la ida (1-0) y otro en la vuelta luego de una fantástica galopada (1-1).



El Milan necesitará de su juego en un final de temporada incierto, en el que puede soñar con conquistar la Champions, pero no deberá descuidar la opción de sacar boleto vía Serie A para la próxima edición de la máxima competición europea. El vigente campeón del 'Scudetto' ocupa actualmente el quinto puesto en la tabla.