ACF: La fecha 14 de la ‘A’ arranca este sábado

La fecha 14 de la Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) se pondrá en marcha este sábado con cuatro encuentros.



En DIEZ repasamos la jornada completa de la máxima categoría de ascenso en Santa Cruz.



Fecha 14:



Sábado 29 de julio



Estadio Municipal Virgen de Luján

09:00: Oriente Petrolero vs Ferroviario

11:00: Cooper vs Esperanza



Estadio Edgar Peña Gutiérrez

11:00: Real América vs Nueva Santa Cruz

13:00: Leones El Torno FC vs Florida



Domingo 30 de julio

Estadio Edgar Peña Gutiérrez

10:00: Magisterio vs Argentinos Juniors



Estadio Samuel Vaca Jiménez (Warnes)

10:00: Ciudad Nueva Santa Cruz AFC vs Destroyers





Reprogramados:



Miércoles 02 de agosto



Fecha 12:

Estadio Samuel Vaca Jiménez (Warnes)

15:00: Ciudad Nueva Santa Cruz AFC vs Nueva Santa Cruz



Fecha 14:

Estadio Edgar Peña Gutiérrez

15:00: Atlético Juniors vs 24 de Septiembre