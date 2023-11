ACF: la fecha 14 de la Primera 'A' continúa el sábado

La décimo cuarta fecha de la Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) arrancó el viernes con un partido.



Oriente Petrolero (A) no pudo de local y cayó 1-3 ante Esperanza FC. Esta es la segunda derrota al hilo de los dirigidos por Joaquín Monasterio.



Sábado 11 de noviembre



Estadio Distrito 9

10:00: CD Cooper vs Nueva Santa Cruz



Estadio Complejo Tahuichi Aguilera

10:00: Florida vs Atlético Juniors



Domingo 12 de noviembre