Adalid Terrazas debutó con gol en el USM Alger en un partido amistoso

Terrazas, quien fue cedido al USM por Always Ready, estaba convocado a la selección boliviana por el director técnico Óscar Villegas para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre; sin embargo, el volante abandonó la concentración para unirse a los entrenamientos del USM.



Tras realizar algunos entrenamientos, Terrazas fue considerado para el duelo de preparación frente al ESM Kolea. El director técnico de su equipo lo alineó en el once titular y, a los 28 minutos, el boliviano abrió el marcador con una gran definición con pierna derecha. Un par de minutos más tarde (31), su compañero Ghiles Guenanqui aumentó la ventaja y sentenció el resultado final (2-0).



La Unión Deportiva de la Medina (USM Alger) se está alistando para afrontar la segunda ronda preliminar de la Copa Confederación CAF, el segundo torneo más importante de clubes africanos, donde deberá enfrentarse al Stgade Tunisien de Túnez.



Además, el USM deberá disputar la primera división de Argelia, a partir del 21 de septiembre, cuando reciba al US Biskra.