Además de Oriente Petrolero, ¿Quiénes más clasificaron a Fase de Grupos en Sudamericana?

Campeón de la edición de 2015, el colombiano Independiente Santa Fe apuntó este miércoles su nombre en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, una jornada en la que Guaraní, Oriente Petrolero y Danubio, animadores habituales de los torneos de la Conmebol, también avanzaron.



Los leones bogotanos se impusieron 2-1 a las Águilas Doradas en Medellín, en uno de los 16 cruces a partido único entre clubes de un mismo país por la primera fase.



Dairon Mosquera (45+3 minutos) y Wilfrido de la Rosa (83) marcaron para los cardenales, mientras que Jean Pineda lo hizo a los 65 para las Águilas.



Los ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la fase de grupos, prevista del 4 de abril al 29 de junio, y donde aguardan seis clubes de Argentina y Brasil, y a la que se sumarán los cuatro equipos perdedores de la tercera fase (8 al 16 de marzo) de la actual Copa Libertadores.



Oriente Petrolero, Guaraní de Paraguay y el uruguayo Danubio también se matricularon en la fase de grupos.



Oriente venció 1-0 a Guabirá en Santa Cruz, el Aborigen paraguayo le pasó por encima al Sportivo Ameliano con un 3-1 y Danubio encontró el pase en la definición por penales al imponerse 4-3 a su coterráneo Defensor Sporting tras un empate sin goles en Montevideo.



- Partidos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2023 previstos esta semana:



Martes:

En Rancagua: AUDAX ITALIANO (CHI) 3-2 Universidad Católica (CHI)

En Asunción: TACUARY (PAR) 2-2 General Caballero (PAR) (4-2 penales)

En Caracas: Caracas FC (VEN) 0-1 ACADEMIA PUERTO CABELLO (VEN)

En Maldonado: River Plate (URU) 0-4 PEÑAROL (URU)

En Quito: LIGA DE QUITO (ECU) 4-0 Delfín (ECU)



Miércoles:

En Montevideo: Defensor Sporting (URU) 0-0 DANUBIO (URU) (4-3 penales)

En Asunción: GUARANÍ (PAR) 3-1 Sportivo Ameliano (PAR)

En Santa Cruz: Guabirá (BOL) 0-1 ORIENTE PETROLERO (BOL)

En Medellín: Águilas Doradas (COL) 1-2 INDEPENDIENTE SANTA FE (COL)

En Mérida: ESTUDIANTES DE MÉRIDA (VEN) 1-1 Deportivo Táchira (VEN) (3-1 penales)

En Lima: CÉSAR VALLEJO (PER) 3-1 Binacional (PER) 3-1



Jueves:

En Santa Cruz: Blooming (BOL) - Atlético Palma Flor (BOL)

En Rancagua: Cobresal (CHI) - Palestino (CHI)

En Guayaquil: Emelec (ECU) - Deportivo Cuenca (ECU)

En Ibagué: Deportes Tolima (COL) - Junior (COL)

En Lima: Universitario (PER) - Cienciano (PER)