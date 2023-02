Adeyemi pone en ventaja al Dortmund en su eliminatoria contra Chelsea

El Borussia Dortmund toma ventaja en su eliminatoria contra el Chelsea de octavos de final de la Liga de Campeones tras imponerse 1-0 este miércoles, renta que deberá defender en Stamford Bridge el próximo 7 de marzo.



En un disputado duelo en el Westfalenstadion, el Dortmund decidió con un gol a la contra de su joven delantero Karim Adeyemi pasada la hora de juego (63).



"Hubo muchas cosas buenas, la mejor de ellas el resultado, pero sabemos que no es fácil jugar contra el Chelsea y esta noche hemos dado un buen paso", resumió el técnico germano Edin Terzic.



"Creo que hemos defendido bien nuestra portería, pero a veces les hemos puesto las cosas demasiado fáciles para llegar al último tercio", añadió.



Su homólogo londinense, Graham Potter, destacó que "ha sido una gran actuación (de su equipo), sobre todo en la segunda parte".



"Creamos muchas ocasiones y tiramos a puerta, pero estoy decepcionado por el gol que encajamos. Creo que fuimos el equipo dominador en la segunda parte. Es el descanso de la eliminatoria y tenemos que unirnos", añadió.



Un Dortmund que ha enderezado el rumbo tras un inicio de temporada muy complicado recibía a un Chelsea en crisis y con medio equipo nuevo tras la última ventana de fichajes, con tres de ellos, el argentino Enzo Fernández, el portugués Joao Félix y el ucraniano Mykhailo Moudrik en el once de inicio.



Los londinenses comenzaron amenazando a la contra e incluso Thiago Silva marcó al cuarto de hora, pero el árbitro lo anuló porque el central brasileño tocó la pelota con la mano (16).



Minutos más tarde, fue Joao Félix, cedido por el Atlético de Madrid, el que estuvo cerca de abrir el marcador, primero con un disparo que se marchó algo desviado (31) y después con un remate a la madera (38).



El Dortmund, que en la primera parte no supo concretar su dominio en ocasiones claras de gol, salvo una internada del lateral Marius Wolf que un defensa desbarató cuando se disponía a disparar a Kepa (18), mejoró tras la pausa, llevado por el apoyo infatigable de sus aficionados que, como siempre, llenaron el estadio.



- Joao Félix sin suerte -

El portero español del Chelsea se adelantó a un peligroso centro de Julian Brandt en la primera acción de peligro germana tras la pausa (58) y poco después los locales encontraron al fin la falla en la defensa londinense.



Con los centrales en el área germana para rematar un córner a favor del Chelsea, el rechace de la defensa cayó en los pies de Karim Adeyemi, con Enzo Fernández como único obstáculo en los 60 metros que le quedaban hasta la portería contraria.



El argentino no le aguantó la carrera al joven delantero alemán (21 años) y Adeyemi superó a Kepa en el mano a mano para lograr el primer gol del partido (63).



"Lo único que pensaba (en el mano a mano con Enzo Fernández) era que solamente tenía que superarle con el balón. Intentas ganar tus duelos, el portero salió y puede que haya habido un poco de suerte, pero estoy encantado con el gol", explicó tras el partido Adeyemi.



Tras verse por detrás en el marcador, el Chelsea apretó el acelerador y estuvo muy cerca de empatar en un remate del central senegalés Kalidou Koulibaly que tocó el portero suizo Gregor Kobel y sacó en la línea Emre Can (79).



Pero el gol no llegó y el equipo de Graham Potter deberá ahora intentar salvar la temporada dentro de tres semanas en Londres.