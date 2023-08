Adrián Jusino: “La selección tiene una camada importante de jugadores jóvenes”

Este lunes la selección boliviana dio a conocer su lista final de convocados para la primera y segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



Gustavo Costas, director técnico de la Verde, determinó citar a 48 jugadores, un número bastante amplio y que además cuenta con muchos futbolistas que no superan los 21 años.



Quien destacó la presencia de los jóvenes fue Adrián Jusino. El defensor central de The Strongest conversó con los medios de prensa y afirmó que en Bolivia existe buen material humano.



“Todo inicio uno lo encara con mucha ilusión, creo que venimos haciendo bien. Existe una linda combinación entre juventud y experiencia, y creo que el equipo está asimilando rápido la idea que quiere Gustavo Costas”, dijo en relación al tiempo de trabajo que llevan junto al entrenador argentino.



“La selección tiene una camada importantísima de jugadores jóvenes, debemos aprender a tener madurez en la parte emocional y anímica”, añadió.



Jusino también se refirió a la derrota ante Panamá del pasado domingo en Cochabamba.



“Es algo que en lo personal me frustra mucho, no solamente a mi, sino que también a mi compañeros. Siempre nos falta el centavo para el peso y vamos a seguir ajustando detalles”, manifestó.



Finalmente aseguró que el aumento de cupos para la Copa del Mundo 2026 lo llena de esperanza.



“Tener más cupos para el Mundial la verdad que ilusiona mucho. Vamos a llegar de la mejor manera a estas Eliminatorias, es lo que más anhelamos y queremos”, concluyó.