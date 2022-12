África reanuda en Qatar su lento ascenso en el fútbol mundial

Cuatro años después de un fracaso total en la primera ronda, África cuenta de nuevo con dos equipos en octavos de final del Mundial, con Senegal y Marruecos, un despertar mucho tiempo esperado para un continente que sueña con llegar por primera vez a semifinales.



Con dos clasificaciones para octavos, el continente ha igualado su actuación de 2014, donde Nigeria cayó 2-0 ante Francia y Argelia rozó la gran sorpresa frente a Alemania, a la postre vencedora, que finalmente se impuso en la prórroga (2-1).



"Tengo ganas de decirlo, llegó el momento. África ha estado con retraso respecto al resto", explicó a la AFP Philippe Troussier, que dirigió, entre otros, a Sudáfrica en Francia-1998.



"Los equipos africanos tienen jugadores que brillan en los grandes clubes europeos y no es algo de ahora, deberían haber alcanzado antes este nivel", añadió.



Claude Le Roy, que dirigió durante más de 20 años a selecciones africanas, creyó desde el principio en los equipos africanos en Qatar. "Había pronosticado tres clasificados y Túnez no estuvo lejos", dijo a la AFP.



- 'La organización de las selecciones' -

Los malos resultados de la primera jornada fueron "un espejismo", añadió Le Roy. "Camerún jugó mejor que Suiza a pesar de la derrota (1-0) y Senegal perdió por un detalle (una salida fallida del portero Edouard Mendy) contra Países Bajos (2-0)".



Este éxito de los equipos africanos viene "en parte de la mejora progresiva de la organización de las selecciones y de la profesionalización del fútbol", señaló Alain Giresse a la AFP.



"Creo que hay más jugadores africanos en los grandes clubes europeos, como Kalidou Koulibaly en el Chelsea, y lamentó que Sadio (Mané) no haya podido estar", añadió Giresse, que entrenó entre otros a Senegal y Túnez.



Senegal jugará ante Inglaterra el domingo y Marruecos frente a España el martes. Ambos se clasificaron con paso firme.



Los 'Leones del Atlas' dominaron un grupo en el que superaron a Croacia y Bélgica, segunda y tercera del pasado Mundial, y los 'Leones' de Dakar dieron la cara ante un equipo notable como Ecuador (2-1) en el partido decisivo.



- Segunda presencia para Marruecos y Senegal -

Los países africanos que fueron eliminados cayeron con honor. Túnez lo hizo con una victoria ante Francia (1-0) y Camerún sorprendiendo a Brasil (1-0).



Solo Ghana decepcionó en Qatar, incapaz de sobreponerse a sus fantasmas contra Uruguay (2-0), partido en el que André Ayew falló un penal, 12 años después de que Asamoah Gyan lo hiciera contra el mismo adversario por una plaza en semifinales, tras la famosísima mano voluntaria de Luis Suárez que evitó un gol.



Los dos octavofinalistas africanos llegan a esta ronda por segunda vez, alcanzando a Ghana (2006 y 2010). El récord lo tiene Nigeria con tres presencias (1994, 1998 y 2014).



Marruecos también ganó su grupo en 1986 y se cruzó con Alemania Federal en México, cayendo 1-0 con un gol de libre directo de Lothar Matthaus.



En 2002 Senegal batió a Francia, que defendía título, en el partido de apertura (1-0) y solo cayó, como todos los equipos africanos que han alcanzado los cuartos, en la prórroga, con un gol de oro de Turquía (1-0).



El camino ha sido largo desde 1930, año de la primera Copa del Mundo. África solo cuenta una participación en las ocho primeras ediciones, con Egipto siendo batida por Hungría (4-2) en 1934.



Desde 1970 cuenta con una plaza asegurada en el torneo, dos a partir de 1982, tres desde 1994 y cinco desde 1998.



"El objetivo ahora es llegar con uno o dos países a semifinales", dice Giresse con ambición.