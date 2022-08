Agresión a un juez pone en pausa el fútbol de Ecuador

El campeonato ecuatoriano de fútbol de 2022 está al borde de la paralización este domingo ante la decisión del gremio de árbitros de no dirigir cuatro cotejos, en rechazo a la agresión física que sufrió un juez durante la fecha en disputa.



"Hemos tomado la decisión de no presentarnos a dirigir en los cuatro partidos restantes de la fecha 7" de la segunda fase del torneo, que empezó el viernes, informó la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), presidida por Luis Muentes, en un comunicado.



La resolución de la Aedaf surgió a raíz de que el juez Alex Cajas fuera agredido durante el duelo entre Macará y el líder Aucas del sábado en la andina Ambato (sur), con empate 1-1 gracias a penaltis convertidos luego de los 90 minutos.



Después de que dictara la primera pena máxima a favor de Aucas, Cajas recibió reclamos airados de jugadores y miembros del cuerpo técnico de Macará, cayendo al piso en dos ocasiones, según imágenes de portales digitales difundidas por Twitter.



El preparador de arqueros del plantel ambateño, Héctor Chiriboga, participó en las agresiones y lanzó un puñetazo al juez después de ser expulsado. Policías ingresaron a la cancha para proteger a Cajas, quien reanudó el compromiso a pesar de los incidentes.



- "Acto bochornoso" -

En un comunicado enviado al presidente de Comisión de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Rogger Zambrano, la Aedaf notificó su decisión "ante la cobarde y salvaje agresión" contra Cajas.



La Liga Profesional (LigaPro), integrada por los clubes y a cargo de la organización del torneo, se mostró contraria a la posición arbitral.



"Hubo un acto bochornoso que evidentemente será sancionado", comentó el titular de LigaPro, Miguel Loor, en Twitter. La Comisión Disciplinaria de la FEF sesiona los martes.



"Por qué tomar esta medida de hecho perjudicando a todos antes de eso? Tiene que haber criterio para decidir estas cosas. Ya tenemos un problema que resolver, ahora otro más?", indicó ante la paralización de los jueces.



Tres partidos están programados para este domingo y otro más para el lunes.



La FEF señaló en un comunicado que rechaza "la cobarde agresión física" contra Cajas, quien luego de "realizarse los chequeos médicos de rigor se encuentra estable".



LigaPro expresó también en un comunicado que "se solidariza con el señor Alex Cajas, su terna y respalda al gremio arbitral ante cualquier acto de agresión en contra de los árbitros".



- Aberración contra el fútbol -

LigaPro consideró "inaceptable este tipo de violencia, la que debe ser absolutamente repudiada" y se mostró partidaria de "aumentar y endurecer las penalizaciones por estos actos violentos, así como por cualquier otra forma de violencia y discriminación en el fútbol ecuatoriano".



Los árbitros ecuatorianos "nunca nos sentimos tan indignados como nos sentimos ahora" y "no lo vamos a soportar más", dijo Muentes a medios locales y adelantó que la Aedaf irá "delineando qué otras medidas tomar".



"Quedamos en vergüenza, en ridículo a nivel mundial. Esto es una aberración al fútbol", añadió.



Con el empate, Aucas sumó 15 puntos para seguir de momento al frente de la clasificación, cuando Independiente del Valle registra 13 unidades con un cotejo menos.



Macará marcha último con 3 puntos y está en zona de descenso a la segunda división.