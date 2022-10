Agüero: "Messi llevó una camiseta del Barcelona y cada tres días me pedía que le saque una foto (por su renovación)"

"Fue una despedida bastante rara (la de Messi con el Barcelona). Yo te digo, estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barça, la teníamos en la habitación, y el cada tres o cuatro días me decía "bueno pá, creo que ya renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta del Barça... a la tarde la hacemos", me decía", relató Agüero.

"Cuando lo buscaba para hacerlo, me decía "no, no, todavía". A los dos días otra vez me pedía lo mismo, y así. El jugador no tiene la culpa, él responde a las decisiones que toman los que tienen que arreglar su contrato. Uno sabe la verdad la sabe la gente que está en esas negociaciones, y el jugador no está ahí. Yo no me senté con el Manchester City a negociar, no sé qué hablan ahí y qué pasa en ese momento", cerró.