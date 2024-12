Aitana Bonmatí, premio The Best a mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue galardonada este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo.

"Agradecida a toda la gente que me hace ser mejor cada día en el club, al staff, a las compañeras que me hacen ser mejor en el campo siempre. Sin ellas no sería la futbolista que soy hoy. A por más títulos colectivos que te hacen estar aquí y para mi los más importantes", sentenció.