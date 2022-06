Alaín Niño de Guzmán es tentado por Always Ready

Escucha esta nota aquí

Alaín Niño de Guzmán Montero es un futbolista que juego como extremo por izquierda, que a partir del segundo semestre de este año es probable que juegue en Always Ready. El cruceño finalizará su contrato con el Vitoria de Brasil a mediados de este mes, club al que fue cedido por Oriente Petrolero por un año.

Sin embargo, el caso del joven futbolista es complejo. De por medio hay una demanda ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) para quedar liberado de Oriente Petrolero, club con el que tiene contrato por dos años más.

“Alaín se fue el año pasado al Vitoria a préstamo, el club tuvo problemas, cambiaron los dirigentes, el equipo descendió y mi hijo tuvo que retornar antes a Bolivia, pero cuando volvió en Oriente quisieron mandarlo a entrenarse con la juvenil siendo que él ya había jugado en la primera, ese fue el motivo por el cual se presentó la demanda al TRD”, dijo el padre del jugador, Alaín Niño de Guzmán Acosta.

A principios de este año comenzó a entrenarse en Always Ready, pero no pudo ser habilitado debido a que el Vitoria no quiso enviar el transfer a favor del club millonario, ya que tenía un compromiso firmado con Oriente.

“Ahora ya puede jugar en cualquier otro equipo, porque el TRD autorizó que pueda fichar por un club mientras dure la demanda con Oriente Petrolero, mientras tanto él se entrena a diario en la escuela de fútbol Talento Export”, agregó su progenitor.

El año pasado, Niño de Guzmán Montero tuvo un buen inicio en el primer equipo de Oriente. Antes de irse a Brasil, jugó seis partidos oficiales en el campeonato de la División Profesional, cuatro como titular y dos ingresó en el segundo tiempo.

En uno de esos partidos, por la tercera fecha que se jugó el 4 de abril, marcó su primer y único gol en primera división cuando el equipo albiverde se impuso a Wilstermann por 4-2.

Además de Always Ready, Niño de Guzmán también ha sido tentado por Wilstermann, Bolívar e Independiente Petrolero, siempre de acuerdo a lo informado por su padre.

