Alarmas en Francia: Varane y Konaté también resfriados

“Según nuestra información, otros dos jugadores se resfriaron. Los defensores Raphaël Varane e Ibrahima Konaté. Su situación no es alarmante pero el personal vigilará muy de cerca su estado de salud. El partido final del Mundial está programado para este viernes por la noche (a las 11:00HB)”, informó el portal RCM Sport.



“Upamecano y Rabiot, también afectados en el inicio de la semana, parecen estar mucho mejor. Ambos pudieron entrenar el jueves, a diferencia de Kingsley Coman. El jugador del Bayern está mejor pero ¿está lo suficientemente recuperado para participar en la sesión de hoy? No es seguro. Por el momento la palabra Covid no se pronuncia entre los Blues, y en cualquier caso no se habría realizado ningún test por el momento”, cerraron en su informe.



El paso de las horas dará un mejor panorama para los franceses, pero la emergencia tiene en vilo a todos los fanáticos.