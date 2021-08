Alberto Illanes reveló lo que pasó con Erwin Sánchez

Escucha esta nota aquí

Erwin Sánchez y Alberto Illanes fueron protagonistas del último acto en el partido entre Oriente Petrolero y Nacional Potosí en el estadio Tahuichi Aguilera, el domingo.

Aunque ambos actuaron fuera de libreto, y en vez de saludarse como buenos deportistas, se insultaron y casi se agarran a golpes.

Todo el mundo vio lo que pasó, porque un video sobre el incidente en el centro de la cancha circuló en las redes. Pero pocos escucharon lo que se dijeron y provocó la pelea.

Diez buscó a los dos para conocer su versión y solo obtuvo la respuesta de Illanes.

“Me estaba yendo al camarín y me gritó: ¿qué reclamas, colla de mierda?

Le consultamos si no hubo algo más mientras hablaba con el árbitro Dilio Rodríguez.

“Textual, le dije al árbitro, ¿por qué me sacaste tantas amarillas?, y me iba, cuando me gritó...”, agregó el entrenador potosino.

¿Primera vez que sucede algo así entre ustedes, hoy no tienen buena relación?, le preguntamos a Illanes y niega algún conflicto anterior.

“No, no...Yo hablo siempre con Erwin, siempre hubo un respeto mútuo”, indicó.

Ahí terminó la conversación. Después no contestó otras preguntas que le realizamos a través del chat.

Erwin Sánchez no leyó los mensajes que le enviamos, realizándole las mismas consultas que a Illanes. Quizá lo haga en algún momento.

El telón bajó rápido. Final de la improvisada actuación de dos protagonistas a los que uno se los imagina en otro tipo de rol.

Expulsados

Dilio Rodríguez, árbitro del partido Oriente Petrolero y Nacional Potosí, escribió en su informe oficial que Erwin Sánchez y Alberto Illanes quedaban expulsados por el intento de pelea que protagonizaron en plena cancha.

Tal como se señala antes y se vio en las imágenes de televisión, tras finalizar el encuentro, los dos entrenadores se dirigieron al centro de la cancha para hablar con la terna que dirigió el partido, y se encontraron, quedando uno al lado del otro.

Sánchez le dijo algo a Illanes cuando tomaba rumbo a su vestuario, a raíz de ello llegaron a los empellones, y si no era por la intervención de uno de los jueces de línea, jugadores y asistentes, aquello terminaba en golpes.

Por ello, el árbitro Dilio Rodríguez tomó la decisión de expulsarlos, aunque, de manera atinada, no mostró la tarjeta roja en ese momento, cuando la calentura invadía a ambos.

Esperó el informe y dejó constancia por escrito de su decisión, por conducta inapropiada de ambos entrenadores.

Lea también Oriente Petrolero Entérese lo que respondió ‘Platiní’ Sánchez cuando se le consultó sobre la pelea con Illanes y la suplencia de Vaca El entrenador de Oriente Petrolero confesó que a su equipo le falta eficacia para ser más contundente en el juego