Alcaraz y Nadal se enfrentarán en un partido de exhibición en Las Vegas organizado por Netflix

"Estoy encantado de que, con The Netflix Slam, podamos dar a nuestra audiencia mundial la oportunidad de ver a dos grandes del tenis enfrentarse en un encuentro único en directo", declaró Gabe Spitzer, vicepresidente de Nonfiction Sports, el departamento de documentales deportivos de Netflix.



El evento también contará con "toneladas de acción", agregó, en la que participarán otros jugadores cuyos nombres se anunciarán más adelante.



"Estoy muy emocionado de visitar por primera vez Las Vegas, una de las ciudades más emblemáticas y divertidas del mundo. Y estoy encantado de jugar con Carlos Alcaraz", aseguró Nadal, ex número 1 mundial de 37 años y ganador de 22 torneos de Grand Slam.



Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2023, compartió el mismo entusiasmo: "Me siento honrado y muy feliz de compartir pista con Rafa en Las Vegas".



"El Netflix Slam" tendrá lugar en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort.



La plataforma de streaming estadounidense, que produce y emite varios documentales deportivos de éxito, como "Break Point", una mirada entre bastidores a los circuitos de la ATP y la WTA, y "Fórmula 1: pilotos de su destino", confirma su incursión en la retransmisión de deportes en directo.



Recientemente retransmitió "The Netflix Cup", un torneo de exhibición de golf que enfrentó a cuatro pilotos de la F1 con cuatro golfistas profesionales en Las Vegas.