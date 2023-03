Alcaraz y Schwartzman brillan en estreno en Miami; Sakkari y Jabeur decepcionan

El español Carlos Alcaraz, defensor del título, y el argentino Diego Schwartzman resolvieron con comodidad sus primeros cruces del Abierto de Miami en la jornada del viernes, que dejó sorpresas en la rama femenina con las salidas de Maria Sakkari, Ons Jabeur y Caroline Garcia.



El público de Miami (Florida) aguardaba con expectación la primera aparición de Alcaraz, a quien en 2022 vieron alzar el primer título de Masters 1000 de su fulgurante carrera.



Un año después, el prodigio español regresa convertido en campeón de Indian Wells el domingo y obligado a revalidar el trofeo de Miami para no perder el número uno del ranking mundial en manos del ausente Novak Djokovic.



Alcaraz, de 19 años, pasó con nota su primer examen frente al argentino Facundo Bagnis, de 33, por marcador de 6-0 y 6-2 en una hora y seis minutos de juego.



El zurdo de Rosario, número 100 de la ATP, vio cómo su rival arrancaba con ocho puntos consecutivos y sellaba el primer set en blanco en apenas 22 minutos con solo siete puntos perdidos.



La segunda manga comenzó también como un monólogo de Alcaraz pero Bagnis tiró de orgullo para hacerse presente en el marcador anotándose el noveno juego.



El argentino llegó a quebrar en el cuarto juego pero Alcaraz se encargó de que la remontada acabara en un espejismo.



"Estoy contento con mi nivel después de poder descansar unos días y adaptarme ahora a la humedad y a esta pista más rápida", declaró Alcaraz a Tennis Channel.



"Fue un inicio perfecto y me siento listo para el torneo", avisó Alcaraz con su habitual sonrisa.



El tenis argentino sí celebró cómo Diego Schwartzman, necesitado de alegrías en este gris inicio de año, vencía al chino Yibing Wu por 7-6 (7/1) y 6-1.



Apoyado por una gran cantidad de aficionados argentinos, el 'Peque' desplegó un tenis sólido frente a un rival que acabó condenándose con hasta 24 errores no forzados, por 14 de Schwarztman.



El argentino, que fue apeado en su estreno en Indian Wells, busca recomponer el rumbo después de un último año en el que se desplomó desde el puesto 14 al 38 de la ATP y dijo haber sufrido problemas de ansiedad en la pista.



- Andreescu despide a Sakkari -

La jornada arrancó con una emocionante remontada de la canadiense Bianca Andreescu ante la griega Maria Sakkari, séptima sembrada, en un pulso de más de tres horas.



Aún en busca de la forma con la que alzó el Abierto de Estados Unidos de 2019, Andreescu sumó un segundo triunfo de prestigio en Miami (Florida) después de eliminar a la británica Emma Raducanu, también excampeona del US Open.



Su segunda víctima fue Maria Sakkari, que venía de ser semifinalista de Indian Wells la semana pasada.



Como han hecho en ocasiones pasadas, Andreescu, número 31 del ranking de la WTA, y Sakkari (10º) brindaron una feroz pugna que esta vez se decantó del lado de la canadiense por 5-7, 6-3 y 6-4.



Otra sorpresa de la mañana en Miami fue la partida de la tunecina Ons Jabeur, que sigue tratando de recuperarse de la lesión de rodilla que sufrió en el Abierto de Australia.



Jabeur, que ya fue eliminada a la primera en Indian Wells, pinchó ante la rusa Varvara Gracheva por 6-2 y 6-2.



La francesa Caroline García, quinta sembrada, completó el trío de sorpresas al caer otra vez ante la rumana Sorana Cirstea, su verdugo en Indian Wells, por 6-2 y 6-3.