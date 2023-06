Alemania pierde el amistoso en Polonia a un año de 'su' Eurocopa 2024

Los hombres de Hansi Flick, eliminados en primera fase del Mundial 2022, están clasificados de oficio para la próxima Eurocopa como país organizador. Así pues, la 'Mannschaft' se halla en un largo túnel de quince meses de partidos amistosos.



Luego de vencer a Perú (2-0) a finales de marzo, los alemanes perdieron después contra Bélgica (3-2) en Colonia. En la ventana de junio, arrancaron en los últimos minutos un empate contra Ucrania en Bremen (3-3), y se han inclinado en Varsovia ante la Polonia de Robert Lewandowski, octavofinalista en Catar (eliminada por Francia).



El partido del martes en Gelsenkirchen contra Colombia será una nueva ocasión para los germanos de reencontrarse con la victoria, lo que, en caso de no lograrse, impondrá una gran presión a la 'Mannschaft' antes de los partidos de septiembre contra Japón (el 9) en Wolfsburgo, y Francia (el 12) en Dortmund.



Este viernes, Alemania mostró dos caras totalmente diferentes: en el primer acto fue dominada y encajó con justicia el único gol del partido. A la salida de un córner, Thilo Kehrer no estuvo atento a la marca de Kiwior, quien abrió el marcador (31).



En el segundo acto, los alemanes se mostraron más determinados ante un equipo polaco que desde enero está dirigido por el exseleccionador de Portugal Fernando Santos, y cuyo arquero, Wojciech Szczesny, se erigió en salvador de los locales con varias intervenciones de mérito ante Havertz (65), Gossens (70), Malick Thiaw (78), Marius Wolf (88) y Julian Brandt (90).



- "Merecimos algo más" -

Thiaw, que disputó su primer partido en la defensa a tres con Antonio Rüdiger y Thilo Kehrer, fue la sorpresa agradable de los alemanes.



"Estoy completamente decepcionado por el resultado. En el primer tiempo no teníamos ritmo", explicó Flick al término del partido para la cadena pública alemana ARD.



"Aún nos queda un año, es un largo camino y aún tenemos tiempo, estoy confiado, es un proceso", añadió el exentrenador del Bayern de Múnich, quien había coincidido en su etapa en el gigante bávaro con el delantero polaco, ahora en las filas del FC Barcelona, Robert Lewandowski.



En declaraciones también a ARD, Gossens admitió estar decepcionado por la derrota.



"Jugamos una muy buena segunda parte. Hemos creado mucho juego. Debemos realmente construirnos sobre lo que mostramos en esa segunda parte", estimó. "Merecimos algo más", sentenció.