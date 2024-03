Alemania sorprende 2-0 a Francia a tres meses de la Eurocopa

En el Groupama Stadium, cancha del Lyon situado a las afueras de la ciudad, los hombres de Julian Nagelsmann no perdieron el tiempo en demostrar que, pese a ser un amistoso, se lo iban a tomar muy en serio: Florian Wirtz, una de las piezas clave del sensacional Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, abrió el marcador... ¡A los 8,5 segundos!



Tras recibir el saque inicial, Toni Kroos, en su regreso a la 'Mannschaft', envió un balón en largo buscando el desmarque de Wirtz, quien tras controlar el balón no dudó en disparar a 25 metros de la portería defendida por Brice Samba, que sólo pudo seguir con la mirada el balón hacia el fondo de la red.



Ya en la segunda mitad, un pase de Wirtz dejó a Jamal Musiala en el área frente a Samba, y tras correr hacia la línea de fondo, el atacante del Bayern Múnich decidió enviar un pase al centro del área, donde apareció Kai Havertz para doblar la ventaja (49).



El gran partido de Kroos en la medular de la 'Mannschaft' reforzó la controvertida apuesta de Nagelsmann de volver a convocarlo, luego de tres años retirado de la selección. El técnico alemán logró sumar así una segunda victoria en su quinto partido en el cargo, tras encajar dos derrotas en la ventana internacional de noviembre.



Por su parte, las estrellas de Francia y en especial Kylian Mbappé estuvieron discretas, en un partido en el que, por primera vez en siete años, Antoine Griezmann no jugó, luego de caerse de la convocatoria por una lesión en el tobillo.



Los hombres de Didier Deschamps echaron de menos la creatividad del 'Principito' y tras la derrota buscarán resarcirse el martes, cuando reciban en el Velódromo de Marsella a la selección chilena, mientras que Alemania tendrá otro 'test' complicado recibiendo a Países Bajos en Fráncfort.



En la Eurocopa-2024 los anfitriones se medirán en el grupo A a Escocia, Hungría y Suiza. Francia por su parte esta en el grupo D y se medirá a Países Bajos, Austria y al vencedor del repechaje entre Polonia y Gales, que se disputará también el martes.