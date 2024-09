Algarañaz y Terceros, los goleadores en una noche de ensueño en Santiago

La selección boliviana de fútbol logró una victoria histórica al vencer 2-1 a Chile en el Estadio Nacional de Santiago durante la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este triunfo no solo marcó el primer triunfo de Bolivia como visitante en eliminatorias en 31 años, sino que también revitalizó las esperanzas de clasificar a la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.



Los goles de Carmelo Algarañaz y Miguel Terceros, anotados en la primera mitad, fueron el resultado de grandes jugadas colectivas. Roberto Carlos Fernández, quien se destacó por su velocidad y habilidad, se convirtió en el asistidor clave de la noche, realizando espectaculares corridas por el carril izquierdo que desestabilizaron la defensa chilena.



El primer gol llegó a los 13 minutos cuando Algarañaz definió con categoría ante el achique del arquero chileno Gabriel Arias. La jugada comenzó con un desborde de Fernández, quien envió un preciso pase al delantero, que no dudó en enviar el balón al fondo de la red. Este tanto abrió el camino para una noche mágica para la Verde.



A pesar de la ventaja, Chile logró empatar temporalmente en el minuto 39 con un gol polémico de Eduardo Vargas, quien aprovechó la lesión del arquero boliviano Carlos Lampe. Sin embargo, la alegría chilena fue efímera, ya que a los 45+1 minutos, tras un nuevo desborde de Fernández, Terceros se sacó de encima a un defensor con un control largo y sacó un potente riflazo que selló el 2-1 definitivo.



Ambos jugadores, Algarañaz y Terceros, se convirtieron en los goleadores de la selección boliviana en la doble fecha de septiembre. En el partido anterior, el jueves, Algarañaz había anotado el segundo gol en la goleada 4-0 sobre Venezuela, mientras que Terceros se encargó del tercero. Su desempeño en estos dos encuentros ha sido fundamental para el resurgimiento de la Verde en las eliminatorias.



La victoria en Santiago no solo fue un alivio, sino también un momento de celebración para los aficionados bolivianos, quienes vieron cómo su equipo rompía una larga racha de frustraciones en partidos de visitante. Este resultado permite a Bolivia sumar 9 puntos en la tabla de posiciones, colocándose a solo un punto de la zona de clasificación directa para el Mundial.



Con este impulso, la selección boliviana se prepara para enfrentar a Colombia en El Alto el 10 de octubre, un partido crucial que podría definir su camino hacia la clasificación. Algarañaz y Terceros, tras sus brillantes actuaciones, se han convertido en símbolos de la esperanza boliviana en su búsqueda por regresar a un Mundial, algo que no ocurre desde 1994.