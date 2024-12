Alianza Lima hizo una oferta por Viscarra y hasta el martes se puede cerrar la operación

El futuro de Guillermo Viscarra se definirá hasta el martes, luego de que Alianza Lima del Perú realizará una oferta formal a The Strongest para contar con el arquero de la selección boliviana a partir de 2025.



Alianza Lima envió su oferta a través de una carta el fin de semana, haciendo conocer su deseo de contratar los servicios del arquero. El monto económico que ofrece se aproxima a los 300.000 dólares.



“Guillermo Viscarra se perfila como el nuevo arquero titular de Alianza Lima para la temporada 2025, según fuentes cercanas a la directiva del club peruano. La incorporación del jugador se concretará una vez que se realicen los exámenes médicos y se firme el contrato correspondiente”, publicó el medio deportivo Líbero de Perú.



“A sus 31 años, Viscarra ha sido una figura destacada en The Strongest desde 2021, donde sus notables actuaciones le han valido un lugar en la selección boliviana. Hasta la fecha, ha disputado 10 partidos en la actual edición de las Eliminatorias Sudamericanas”, agrega el medio peruano.



Por su parte, Ronald Crespo, presidente de The Strongest, manifestó a la Red Deportiva de ATB que “el viernes tuve una conversación con Viscarra que me hizo conocer que existía una intencionalidad y él tenía la voluntad de salir y mostrar su fútbol en el exterior. Llegó una carta de intenciones de Alianza Lima y hasta mañana terminaremos la negociación para que se concrete o se deseche”.



“Guillermo tiene contrato por un año más con nosotros, pero tenemos un acuerdo que si existe una oferta del exterior, no pondremos trabas para su salida. La oferta de Alianza Lima es mucho más baja”, sentenció Crespo.