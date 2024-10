Alquiler del estadio Félix Capriles a la selección colombiana genera polémica

“Nosotros, el Félix Capriles lo hemos pedido desde que llegué yo a Cochabamba, van tres meses y no nos lo dieron ni una vez, ahora viene de Colombia y se la quieren dar inmediatamente, nosotros también íbamos a pagar, no nos iban a prestar gratuitamente, hemos ofrecido pagar y nunca nos lo han dado, eso me incomoda también a mí lamentablemente”, dijo Eduardo Villegas.