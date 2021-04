Álvaro Peña demandó a Nacional Potosí ante el TRD

Escucha esta nota aquí

Nacional Potosí fue demandado por Álvaro Peña, el entrenador que dirigió al equipo de la banda roja hasta el 7 de abril, cuando cayó en la Villa Imperial ante Guabirá por 1-2 y fue eliminado de la primera fase de la Copa Sudamericana.​

En esa oportunidad, el club rescindió contrato con el DT cruceño, quien este miércoles contó a DIEZ que se tomó la decisión de sacarlo del equipo de manera unilateral, sin acordar nada con él.

Peña denunció que después del partido de ida ante los azucareros, un directivo le anunció que dejaba de ser el entrenador de Nacional, pero un día después se sorprendió que lo llamen para que continúe en el cargo.

“Me llamaron para que siga dirigiendo el equipo, pero me exigían que firme un documento en el que decía que si perdía el partido revancha con Guabirá me rescindían. No lo hice porque firmé un contrato por un año de trabajo”, dijo Peña.

Tras la nueva derrota ante los rojos de Montero. Peña indicó que le pidieron que pase por la secretaría del club, donde le anunciaron que solo le iban a pagar los 38 días trabajados.

“No acepté ese pago y me volví a Santa Cruz. Por eso inicié mi demanda mediante Fabol, que la pasó al Tribunal de Resolución y Disputa”, subrayó.

Lea también Fútbol Manchester City avanzó a semifinales de la Champions y se medirá con el PSG El equipo inglés se impuso de visitante al Borussia Dortmund alemán por 1-2. En la ida también había ganado por el mismo marcador

​