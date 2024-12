Álvaro Peña lamenta la falta de efectividad de Blooming

Después del clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero, que terminó igualado 0-0, Álvaro Peña, director técnico de Blooming, expresó su descontento en conferencia de prensa por no haber logrado llevarse los tres puntos. El partido, que se disputó el domingo en el Tahuichi, dejó a a los celestes con la sensación de que podían haber hecho más para conseguir la victoria.



“Estoy triste porque fallamos muchos goles. Desde el primer partido en el que asumí el cargo, nos ha costado esa parte.

Entrenamos ese aspecto, pero seguimos fallando muchas oportunidades. Sin embargo, seguimos en carrera y se nos vienen partidos importantes: primero contra Real Santa Cruz y luego contra Guabirá”, comentó Peña.



El entrenador también hizo hincapié en la falta de efectividad de su equipo. “Solo me preocupa la falta de gol; generamos situaciones claras y no somos efectivos. Propusimos siempre y nos faltó la puntada final”, agregó. Esta situación ha sido un tema recurrente desde que asumió el mando del equipo, y Peña es consciente de que debe encontrar soluciones rápidas.



Además, el director técnico cuestionó la actuación del árbitro Ivo Méndez. “Dicen que es el mejor árbitro, pero deja mucho que desear. No le voy a echar la culpa a él, pero no deja jugar; cortó mucho el juego y queríamos jugar rápido. Blooming no es un equipo que hace tiempo, siempre salimos a jugar”, afirmó con visible frustración.



Samuel Garzón, delantero de Blooming, también habló en conferencia de prensa tras el partido. Garzón anotó un gol que fue anulado por fuera de juego y se mostró decepcionado por el resultado.



“Merecíamos ganar; hicimos los méritos y nos vamos un poco tristes. Tuvimos muchas oportunidades y no supimos concretar. Estoy triste porque me vuelven a anular un gol en un clásico, pero así es el fútbol y hay revancha”, expresó.