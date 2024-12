Álvaro Peña tras el empate frente a Aurora: “Me siento orgulloso de mis jugadores”

El director técnico de Blooming, Álvaro Peña, destacó la entrega y el rendimiento de su equipo tras el empate 1-1 frente a Aurora, considerando que jugaron con un hombre menos durante todo el segundo tiempo. Además, ponderó el debut de Santiago Castedo y confirmó que jugará en el clásico frente a Oriente.



Peña habló en conferencia de prensa sobre el partido y resaltó la actitud de sus dirigidos. “Me siento orgulloso de mis jugadores por lo que dejaron dentro de la cancha. De repente, el hincha quería un triunfo, como todos; yo también lo quería, pero nunca renunciamos al ataque. A pesar de estar con uno menos, terminamos jugando con tres delanteros. Un punto es un punto y nos va a servir; más triste hubiera sido perder”, manifestó.



El entrenador también se refirió a las bajas de Moisés Villarroel y Rafinha, a quienes considera jugadores clave por su habilidad para manejar el balón y crear situaciones de gol. “Nos costó porque no tuvimos a dos jugadores de buen pie como Rafinha y Moisés; saben tener la pelota y eso nos faltó. Presionamos con tres delanteros, pero nos costó mantener la posesión. En el segundo tiempo, con algunos cambios, le quitamos la pelota a Aurora y ahí mejoramos”, añadió.



Peña no ocultó su tristeza por haber comenzado el partido con un hombre menos tras la expulsión de Richet Gómez, pero elogió la capacidad del equipo para reponerse ante la adversidad. “Uno se pone triste porque nos quedamos con uno menos cuando estábamos perdiendo, pero le digo de nuevo: estoy contento, no por el resultado, sino por la entrega de los jugadores”, expresó.



Finalmente, habló sobre el debut de Santiago Castedo, quien solo tuvo algunos días de entrenamiento con el primer plantel. Peña lo felicitó y aseguró que jugará en el clásico frente a Oriente el próximo domingo. “Estoy contento por Castedo; no han pasado más de diez días desde que lo vi por primera vez. Me animé a ponerlo porque conozco las condiciones que tiene y sé que las va a saber explotar. El domingo volverá a jugar; me la juego por él”, cerró.