Álvaro Peña: “Una Bolivia de ocho millones de habitantes derrotó a un Brasil de 200 millones en 1993”

Escucha esta nota aquí

Cada vez que la selección brasileña visita el país para enfrentar al equipo nacional por Eliminatorias aflora el recuerdo de aquella histórica victoria de la Verde en 1993 por 2-0 con goles de Marco Etcheverry y Álvaro Peña.



Peña, hoy entrenador, confiesa que ahora valora más el gol que marcó a los brasileños que en el momento mismo de la celebración.

“En su momento no le tomé importancia o no tomé sobre la magnitud del gol y de la victoria. Fue vital para la posterior clasificación al Mundial. Siempre digo que esa vez una Bolivia de ocho millones de habitantes derrotó a un Brasil de 200 millones”, dijo el ex goleador, que entre 1993 y 1994 jugó en Temuco de Chile.

Peña lamenta que después de semejante triunfo que los llevó a jugar el Mundial de Estados Unidos haya pasado tanto tiempo sin nuevas alegrías para el fútbol boliviano.

“En 1963 Bolivia fue campeón Sudamericano; después clasificamos al Mundial en 1993. Ya van a ser treinta años que pasaron del último logro y no se vislumbra un buen panorama. Con el partido del martes no se puede ser optimista porque no se ve a una selección que juegue bien”, dijo Peña.

​