Always Ready acaricia el sueño del título

Escucha esta nota aquí

Always Ready empieza a probarse la banda de campeón del maratónico torneo Apertura de la División Profesional. En la última fecha a jugarse este jueves visitará a Nacional Potosí en la Villa Imperial y puede entregarle su primer título nacional a la Ciudad de El Alto donde hizo del estadio de Villa Ingenio un reducto prácticamente inexpugnable.

Allí, el equipo millonario se impuso estrechamente por 2-1 a Royal Pari y sus posibilidades de ceñirse la corona se incrementaron con el revés de Bolívar que mordió el polvo de la derrota frente a Wilstermann que se impuso por 2-0 en Cochabamba con final bochornoso. El ahora líder en solitario suma 48 puntos, uno más que The Strongest y dos más que Bolívar que terminó cediendo terreno precioso cuando tenía las mejores opciones de campeonar.

El equipo dirigido por el Turco Assad parecía encaminado hacia una cómoda victoria sobre su rival de turno porque sin mucho esfuerzo se puso en ventaja sobre los 18’ cuando Saucedo cruzó un pelotazo que, aventajando a Mariano Brau en el salto, Gustavo Britos rozó apenas con la cabeza para desviar el balón junto a un poste al que no pudo llegar el manotazo del golero Araúz.

Royal Pari trataba de contener el tibio pero persistente dominio local y su solitario atacante Iker Fernández sufría por la áspera marca de Cabrera y Rodríguez. Un remate de media distancia de Barrios que Lampe controló con esfuerzo, fue la mejor opción de los rojos en el primer tiempo mientras que Always ensanchó diferencias en la cuenta transcurridos los 33’ cuando el incisivo Rodrigo Ramallo conectó de cabeza un tiro de esquina lanzado por Galindo y sin que Araúz pudiera evitarlo, colocó el 2-0.

Con una diferencia relativamente cómoda a su favor, los de la banda roja dosificaron energías en el segundo tiempo, aunque se vieron en apuros cuando en una rápida acción de contragolpe, el español Fernández definió con clase sobre la salida de Lampe y puso el marcador 1-2 cumplidos los 49’. Sin embargo, la propuesta ofensiva de la visita no fue consistente pese al ingreso de Ursino y Rodrigo Vargas que a los 85’ no pudo colgarle la pelota al espigado cuidapalos cruceño. Fue el equipo alteño el que estuvo más cerca de estirar las cifras pero no alcanzaron a concretar Adrián con arco vacío y Ovejero atorado por Araúz.

Triunfo estrecho pero justo el de Always Ready que acaricia el sueño del campeonato. Un sueño que puede convertir en realidad antes de que termine el año. Depende de sí mismo en una salida riesgosa.