¡Always Ready, campeón del torneo Apertura!

En su segunda temporada en la División Profesional a la que arribó tras años de ostracismo, Always Ready conquistó su primer título en la máxima categoría del fútbol nacional . Lo hizo este jueves, tras lograr una victoria de 2-0 frente a Nacional Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Además del título, el campeón clasificó a la Copa Libertadores y aseguró para sus arcas $us 3 millones. Sumó 51 puntos y quedó escoltado por The Strongest (50), en el torneo Apertura 2020.

Los goles fueron marcados por Nelson Cabrera (23’) y por Edemir Rodríguez (91’), dos defensores que se aventuraron en la ofensiva para abrir la senda del triunfo, lo que no pudieron conseguir sus compañeros de ataque que, especialmente en el segundo tiempo, malograron sendas opciones.

Los dirigidos por Omar Assad supieron administrar la presión por la necesidad de ganar y mantener la estrecha diferencia sobre The Strongest y Bolívar en la cerrada pugna por el campeonato.

El partido

Frente a un rival que no le exigió mucho, Always Ready fue superior durante el primer tiempo. Su primer aviso llegó con Marcos Ovejero (4’). Después intentó Gustavo Britos, con un cabezazo, que pasó cerca del arco de Elder Araúz (6’). El uruguayo recibió un centro de Samuel Galindo. Un remate desde lejos de Pavia y que pasó cerca del arco de Lampe fue la única sensación de peligro que provocó Nacional Potosí con escasas ideas y profundidad en ofensiva.

La llegada más clara, antes del gol, fue la de Jair Torrico con un tiro cruzado que puso en apronte a Araúz (16’). Siete minutos después, el paraguayo Nelson Cabrera marcó el primero, de cabeza, tras recibir un centro perfecto de Galindo (23’). El defensor superó limpiamente en el juego aéreo a Rodrigo Cabrera y colocó la pelota cerca de un poste de Araúz.

El gol que faltaba

Nacional Potosí reaccionó y jugó mejor en el complemento buscando revertir el resultado, con Diego Navarro (48’) y Pavia (57’). Posteriormente sus llegadas sobre el marco de Lampe se hicieron estériles. Cerrando líneas y atacando de contragolpe, Always Ready volvió a imponerse en el trámite del encuentro buscando consolidar su valioso pero estrecho triunfo.

La ansiedad pareció dominar a los millonarios que empezaron a fallar goles cantados. Primero fue Fernando Saucedo (58’), luego Rodrigo Ramallo (61’ y 65’), después Gustavo Britos (66’) y Ovejero (68’) los que echaron por la borda sendas opciones de convertir.

En el primer minuto de adición, Rodríguez aprovechó la distracción de la defensa local, se metió en el área y con potente disparo marcó el 0-2. Tras el pitazo final del árbitro Carlos Arteaga, se desató el festejo visitante y el grito de campeón retumbó la Villa Imperial.