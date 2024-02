¡Always Ready clasificó a la tercera fase de Copa Libertadores!

El partido estuvo marcado por la intensidad desde el inicio, con el equipo local, Sporting Cristal, mostrando un juego agresivo en busca de remontar la serie tras su desventaja en la ida. Sin embargo, se encontraron con una sólida defensa por parte del Always Ready, que desde los primeros minutos del encuentro mostró su determinación por mantener su ventaja.



A pesar de los esfuerzos del Sporting Cristal, fue el Always Ready quien abrió el marcador con un gol de Adalid Terrazas a los 16 minutos, sorprendiendo a los locales con un tiro libre imparable.



El goleador uruguayo Martín Cauteruccio fue la figura destacada del partido, anotando un triplete para el Sporting Cristal. Sus goles a los 36, 46 y 78 minutos mantuvieron la esperanza en el equipo peruano, pero no fueron suficientes para revertir el marcador global.



A pesar de la derrota en este encuentro, el Sporting Cristal no logró superar la abrumadora diferencia de goles sufrida en el partido de ida, donde el Always Ready se impuso con un contundente 6-1 en El Alto, Bolivia.



Con este resultado, el Always Ready asegura su lugar en la siguiente fase de la Copa Libertadores, donde enfrentará al ganador de la llave entre el uruguayo Nacional y el venezolano Academia Puerto Cabello.



El partido de vuelta entre Nacional y Academia Puerto Cabello se llevará a cabo el miércoles en Montevideo, luego de que el equipo uruguayo se impusiera 2-0 en el partido de ida.



A pesar de la eliminación, el Sporting Cristal demostró su determinación y entrega en el terreno de juego, destacando el desempeño sobresaliente de Martín Cauteruccio, quien con su 'hat trick' suma un total de 17 goles en lo que va del año 2024, consolidándose como uno de los principales goleadores del torneo peruano.