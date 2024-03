Always Ready dejó escapar $us 2,1 millones con su eliminación de la Libertadores

Always Ready llegó hasta la tercera fase de la Copa Libertadores 2024. La noche del jueves fue eliminado por Nacional de Uruguay, mediante los lanzamientos desde el punto del penal y al quedar fuera de carrera en el torneo, dejó escapar 2,1 millones de dólares.

Si el equipo alteño avanzaba a la fase de grupos de la Libertadores iba a recibir $us 3 millones, vale decir $us 1 millón por cada partido de local en dicha instancia.

Pero al quedar eliminado pasa a jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo cual obtendrá $us 900.000, ya que por cada partido en casa la Conmebol le desembolsará $us 300.000.

Es ahí donde Always Ready pierde la posibilidad de embolsillarse $us 2,1 millones más.

Hasta ahora el club alteño recibió $us 500.000 por jugar la segunda fase ante Sporting Cristal de Perú y obtuvo $us 600.000 más por disputar la tercera fase ante Nacional de Uruguay, haciendo un total de $us 1,1 millones.