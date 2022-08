Always Ready derrota a Oriente y se acerca al líder The Strongest

Always Ready se impuso a Oriente Petrolero por 3-0 la tarde de este miércoles en El Alto. El equipo de Julio César Baldivieso, sumó 32 puntos y acecha al líder The Strongest (34), mientras que los refineros se quedaron en la sexta colocación con 21 unidades en esta fecha 14 del torneo Clausura.

En el complemento, el libreto de ambos equipos no cambió. Always siguió controlando el juego y desperdiciando las licencias que le daba Oriente en la última línea. Carmelo Algarañaz y su goleador Marcos Riquelme estuvieron con la pólvora mojada. Los dos intentaron, por arriba y por abajo, pero encontraron buena respuesta en Quiñonez.

Tuvieron que pasar varios minutos hasta que Juan Mercado cometió penal en contra del propio Riquelme. El defensor refinero tomó del hombro al argentino que el juez central, Álvaro Campos, no dudó en cobrar la pena máxima. El propio goleador lo cambió por gol a los 67 minutos.

De ahí el adelante, el partido se enfrió por las constantes interrupciones y el marcador no se movió hasta el pitazo final. Con el triunfo, Always se acerca a The Strongest, mientras que Oriente buscará sacudirse ante Aurora el próximo 5 de septiembre en el Tahuichi.