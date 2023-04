Always Ready derrotó a Independiente al 93'

Always Ready se llevó una victoria sobre la hora . Julio Herrera hizo lo que mejor sabe, anotar golazos. El atacante cruceño tomó una pelota al 93' y le rompió el arco a Iván Brun. Tres puntos de oro para el cuadro paceño que acumula 11 unidades, y se ubica en la sexta posición.

El partido fue parejo, pero se rompió con las individualidades de la visita. El 'Matador' golpeó primero, pero no le alcanzó.

Al 47' la tecnología salvó a Always Ready. Thomaz Santos rompió la igualdad de manera momentánea. El brasileño anotó el 2-1 tras un error del arquero visitante al no poder cortar un centro. La pelota sobró a Mosquera, y en el rebote siguiente entró el segundo gol, que no valió por VAR. Cuando la jugada nació, Díaz estaba en posición ilícita (él fue el que asistió a Santos).