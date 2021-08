Always Ready derrotó a Real Tomayapo en El Alto (3-1) y se pone a un punto del líder del campeonato

Escucha esta nota aquí

Always Ready no le pierde pisada al Tigre, líder del campeonato. El equipo alteño que dirige Pablo Godoy fue protagonista este martes de un gran remontada, que le permitió derrotar Real Tomayapo por 3-1 y quedar de manera transitoria a solo una unidad de The Strongest, puntero del torneo, pero con un partido menos.

William Ferreria, de Real Tomayapo, abrió el marcador a los 66 minutos. Carmelo Algarañaz (85’), Nelson Cabrera (88’) y Edhemir Rodríguez (93’) anotaron para los locales.

El planteamiento defensivo de los chapacos fue efectivo en la primera parte. Álvaro Peña puso a José Baez, David Robles y Camilo Rios para cubrir la zaga y eligió a Walter Veizaga y Juan Pablo Alemán como volantes de marca para cerrar una zona en la que el equipo millonario pudo hacer daño.

Dio resultado porque Pablo Godoy, previniendo que la visita se iba cerrar en defensa, puso en el ataque a Carmelo Algarañaz, Marcos Ovejero y Rodrigo Ramallo; además, con Sergio Adrán y Juan Carlos Arce un poco más adelantado en el medio para meter presión y se asocien permanentemente con los delanteros.

Los alteños dominaron el partido o en todo caso tuvieron más tiempo la pelota, pero les costó penetrar por el centro y por las puntas, dadas las previsiones defensivas de los tarijeños, que se mostraron muy aplicados y que utilizaron los contragolpes como propuesta ofensiva.

Se generaron dos situaciones de peligro en ambas porterías. Una para cada lado. En el minuto 39, Veizaga probó de lejos y Orlando Mosquera salvó la caída de su arco con una gran estirada, que mandó la pelota al tiro de esquina. A los 45’, Rodrigo Ramallo cabeceó solo, justo a las manos de Luis Cárdenas.

Real Tomayapo arriesgó más durante los primeros minutos del segundo tiempo. Jorge Cabrera desperdició una inmejorable ocasión a los 54 minutos, cuando quedó solo de cara al arco, tras un pase de Milton Garzón, el mejor jugador de la visita.

Esta actitud premió a los tarijeños a los 66 minutos. La jugada nació en los pies de Garzón, que por izquierda eliminó al lateral Daniel Medina y con pase preciso al centro del área hizo posible que Ferreira defina con todo el arco a su disposición.

Sorpresa en el estadio Villa Ingenio. Always estaba sufriendo un duro revés ante su público. Pablo Godoy tomó medidas, que fueron oportunas. El DT de los millonarios hizo cuatro cambios decisivos. Entraron Christian Árabe, Fernando Saucedo, Jair Catuy y Javier Sanguinetti. Todos hombres con vocación ofensiva.

A los 85 minutos empató Carmelo Algarañaz, que fusiló a Cárdenas tras recibir un pase desde la derecha y a espalda de la defensa. Tres minutos más tarde, Nelson Cabrera superó a toda la defensa rival para cabecear una pelota que nuevamente llegó desde el sector derecho.

La remontada estaba consumada y el desconcierto se apoderó del conjunto chapaco, que para colmo de males perdió en el minuto 91’ al defensor José Baez, que fue expulsado por doble amonestación.

La historia no terminaría ahí, pues a los 93’ Edhemir Rodrígo aprovechó que Cárdenas no pudo contener el balón ante un potente tiro libre de Catuy para marcar de cabeza el tercero y definitivo gol.