Always Ready desmiente a Fabol sobre deudas y amenaza con acciones legales

Ante estas afirmaciones, el club alteño ha negado categóricamente cualquier deuda con su plantel y ha anunciado que tomará medidas legales contra los responsables de difamar su imagen. La polémica se desató cuando Fabol hizo público un comunicado a mediados de semana, detallando una lista de clubes supuestamente morosos en el pago de salarios. En dicho comunicado, Always Ready fue mencionado como uno de los mororsos. Según Fabol, solo Bolívar y The Strongest estaban limpios.

La situación se tornó más tensa cuando Fabol reiteró su amenaza de parar el torneo 2024 y llamó a los jugadores a negarse a asistir a la selección boliviana.



En respuesta, Always Ready emitió un comunicado enérgico desmintiendo de manera contundente las acusaciones de Fabol. "El Club Always Ready DESMIENTE de manera enfática, el contenido del malintencionado comunicado, emitido de manera pública, por Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL)", expresó el club en su declaración oficial.



Ante esta situación, Always Ready ha anunciado que iniciará acciones legales contra aquellos responsables en Fabol de difamar al club. La controversia amenaza con generar tensiones adicionales en el ámbito futbolístico boliviano, especialmente considerando la amenaza de paro del torneo y la exhortación a los jugadores para que no participen en la selección nacional.