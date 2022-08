Always Ready golea a Blooming en el debut de Néstor Clausen

¿Técnico que debuta gana?, el viejo refrán futbolero no se adaptó la tarde de este lunes a Néstor Clausen, que vio caer a Blooming ante Always Ready (5-0) en el estadio Municipal de la ciudad de El Alto. El argentino volvió a debutar como DT de la academia cruceña después de nueve años.

Los goles del equipo alteño fueron anotados por Marcos Riquelme (1’ 15’ y 56’), Carmelo Algarañaz (25’) y Rodrigo Ramallo (49’). Con este resultado, Always (22) es segundo del Clausura, mientras que Blooming (11) está en el puesto 12 de la clasificación general.

Blooming no salió de su asombro y se dejó presionar en todos los sectores. La defensa hizo aguas nuevamente a los 15 minutos cuando Algarañaz a pura fuerza y gambeta dejó a cuatro jugadores celestes en el camino, con caño incluido a José María Carrasco y sacándose de encima al meta José Peñarrieta. El delantero sirvió el balón a Riquelme que sin marca puso el 2-0.

Los celestes de Clausen hasta ese instante no habían llegado al arco alteño defendido por Carlos Mosquera. Rafinha era el más inquietante, pero solo quedaba en buenas intenciones, porque Blooming no llegaba con real peligro. Ante esa situación, Algarañaz levantó la cabeza y colocó el balón a la derecha de Peñarrieta, que se estiró, pero no pudo evitar el tercero de los de Julio Baldivieso.