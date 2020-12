Always Ready goleó a Real Santa Cruz para no perder de vista The Strongest

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de no perder de vista al líder The Strongest, Always Ready goleó a Real Santa Cruz (3-0) este sábado y sumó 32 puntos, se ubica en el cuarto lugar del Apertura, y está a tres unidades del Tigre. Su objetivo es el título para clasificarse a la Copa Libertadores.

Los goles fueron marcados por Sergio Adrián (50’), Samuel Galindo (55’) y Marcos Ovejero (78’).

El primer tiempo terminó sin un vencedor, pero el local dominó gran parte de esta etapa. El jugador más incisivo fue José Caraballo, pero se encontró con un Carlos Lampe firme en el arco (1’ y 33’). En el minuto 31, Edemir Rodríguez también cerró una llegada al venezolano.

Antes de esa jugada, sobre el minuto 24, se produjo una gran jugada. Galindo levantó un centro para que Rodrigo Ramallo le ceda el pase a Gustavo Britos. El delantero argentino, con una chilena, intentó vencer a Leonardo Romero. El portero se lució despejando el balón y, con la misma acrobacia que Britos, Cristian Britos terminó de sacar la pelota. Con el 0-0 se fueron al descanso.

Goleada millonaria

A los 5’ de haber iniciado el segundo tiempo, Adrián anotó el primero con un tremendo disparo, gracias a la asistencia de Galindo, el capitán que retornó de una larga recuperación y que se vuelve a convertir en un futbolista importante en el conjunto millonario.

Tres minutos más tarde, Leonardo Romero salió a detener a Britos, con falta dentro del área y el árbitro Charles Terrazas sancionó con penal. El mismo Galindo lo cambió por gol (53’). Fue el 0-2. La victoria ya estaba asegurada, pero la visita seguía buscando ampliar el marcador.

Sobre el minuto 78, Ovejero decretó el 0-3, tras realizar una pared con Javier Sanguinetti. Festejo millonario, en una historia que cambió hasta el final.

Real Santa Cruz recibirá a Wilstermann, el lunes (15:00), por la decimonovena fecha; mientras Always Ready visitará a Real Potosí, el martes (19:30).