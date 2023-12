Always Ready goleó por 4-1 a Oriente Petrolero, y clasificó a Libertadores

Oriente intentó, pero no pudo ante Always Ready. El cuadro albiverde deberá jugársela toda para salvar la categoría ante Wilstermann en el Tahuichi.

Always Ready tuvo un penal a favor al minuto 17. Jamir Berdecio derribó a Dorny Romero en el área, y el juez no dudó. La sujeción no parecía muy agresiva, y la polémica dijo presente para favorecer al cuadro paceño.



El mismo dominicano acomodó y festejó el 1-0 al 20’. Disparo con engaño incluido para mandar a Quiñones hacia el palo izquierdo, mientras que el remate fue al medio.