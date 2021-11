Always Ready le hizo media docena a Guabirá y no le pierde pisada al líder

Escucha esta nota aquí

Always Ready no le pierde pisada a The Strongst que es líder del torneo Único de la División Profesional. El equipo millonario venció a Guabirá por 6-1 este sábado por la tarde, en el marco de la fecha 27. El partido se jugó en el estadio de Villa Ingenio de El Alto, con el arbitraje del orureño Gery Vargas.

El cuadro alteño se puso en ventaja de manera muy tempranera por intermedio de Carmelo Algarañaz. A solo tres minutos de iniciado el juego, el cruceño cabeceó desde la altura del punto del penal un centro desde la derecha y dejó sin reacción al arquero Saidt Mustafá.

El segundo fue obra también de Algarañaz, a los 32 minutos. Jorge Flores escapó por la izquierda y envió un centro rasante para que el goleador la empuje de zurda con arco desguarnecido.

Cada vez que Always Ready pisaba el acelerador le generaba muchos problemas a la defensa azucarera. El 3-0 lo anotó el defensor Edemir Rodríguez cuando se jugaba tiempo adicionado (45’+2).

En el complemento llegó el triplete de Cristhian Árabe, a los 53’, 59’ y 68’. Por primera vez desde que juega en el fútbol profesional marca tres goles en un mismo partido. Con el aporte de efectividadde Árabe, Always Ready llegó a la media docena

La visita logró al descuento cuando Kevin Mina, a los 65 minutos, batió al arquero Orlando Mosquera para poner el transitorio 5-1. Fue lo mejor que hizo el equipo montereño en la plaza alteña.

La victoria deja a Always Ready a dos puntos de The Strongest, mientras que Guabirá se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones, que otorga el último cupo para la Copa Sudamericana de 2022.

