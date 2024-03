Always Ready - Nacional: posibles alineaciones

Always Ready recibirá este jueves a Nacional de Montevideo, por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.



El duelo entre bolivianos y uruguayos se pondrá en marcha a las 20:30 HB, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, bajo el arbitraje del colombiano John Ospina.



El juez estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon Gallego, mientras que el cuarto árbitro será Bismarks Santiago.



El VAR estará monitoreado por Nicolás Galló ; Jhon A. León será el AVAR. Finalmente, el asesor de árbitros será el boliviano Pedro Saucedo y el quality manager será el chileno Claudio Ríos.



A continuación, en DIEZ, te presentamos las posibles alineaciones de Always Ready y Nacional.



Always Ready: DT Óscar Villegas