Always Ready perdió el invicto en las garras de The Strongest; victoria atigrada por 4-2 en el Hernando Siles

Always Ready no pudo ante el 'tigre' de Achumani. El partido tuvo siete goles, seis de ellos subieron al marcador, muchas opciones tanto para el local como para el visitante, y el calor de un encuentro frenético que elevó la temperatura en la noche paceña.

La primera etapa tuvo muchas emociones . El partido tuvo muchas idas y vueltas, que tuvieron al filo de sus asientos a los fanáticos del fútbol, y obviamente a los hinchas de The Strongest y Always Ready.

The Strongest no se dio por vencido y volvió a la carga por la banda derecha. Con tanta gente defendiendo, el cuadro dirigod por Claudio 'El Pampa' Biaggio, probó con algunos disparos a media distancia.

El segundo tiempo no fue diferente. Always Ready agotó recursos para buscar una igualdad que nunca llegó. The Strongest anotó un gol mediante Enrique Triverio al 53, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego.