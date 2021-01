Always Ready presentará a Sebastián Núñez como su nuevo DT

Escucha esta nota aquí

Todo está acordado. Always Ready y el director técnico chileno Sebastián Núñez reencontrarán en la temporada 2021. Las negociaciones llegaron a buen puerto este viernes y solo es cuestión de que el club millonario lo oficialice. Solo una situación fortuita puede cambiar el desenlace de esta historia.

De forma sorpresiva, Núñez se despidió de los futbolistas de Nacional Potosí el viernes en la mañana. Lo hizo a través del grupo de WhatsApp. “Sí, hoy se despidió”, confirmó uno de sus exjugadores de la banda roja. Los dirigió en 2020, desde el reinicio del torneo Apertura y los clasificó a la Copa Sudamericana, terminaron séptimos en la tabla.

Horas más tarde, el presidente del club potosino, Wilfredo Condori, confirmó la salida de Núñez y adelantó que ya tenía un acuerdo con la institución millonaria. “Si él no quiere estar en Nacional no tenemos que pedirle que se quede, para mí, esto ya lo había planificado el 30 de diciembre, cuando ya había firmado un precontrato con Always Ready”, declaró a Deporte Total.

Condori también recordó que hace poco firmaron una renovación con Núñez y que iniciará las acciones legales correspondientes. “Debería habernos dicho y no renovar un contrato, creo que los errores se tienen que pagar y nosotros seremos muy drásticos”, agregó.

Una fuente cercana a Núñez, confirmó la vinculación del entrenador chileno con Always Ready, equipo campeón y que está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Se espera la oficialización de la dirigencia millonaria.

Núñez dirigió al conjunto que representa a El Alto en 2019 y lo llevó al segundo torneo más importante de Conmebol. Dirigió 18 partidos, ganó 11, empató 4 y perdió 3.