Always Ready ratifica que jugará la Libertadores en Potosí

Always Ready ratificó al estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí como sede para sus partidos de local en la Copa Libertadores. Desde la ciudad de La Paz circulaba el rumor de que el Hernando Siles podría acoger al ‘Millonario', pero esto fue totalmente desmentido por la dirigencia del club.

“Por el momento jugaremos la Copa Libertadores en Potosí. Si es que llega a haber un cambio lo anunciaremos mediante nuestra página oficial. Además, por ahora estamos concentrados en el partido del sábado contra Nacional Potosí en nuestro estadio" dijo el jefe de prensa del club.

El estadio de Villa Ingenio fue vetado por la Conmebol, porque no dispone del sistema de iluminación que demandan las exigencias de partidos con carácter internacional. El Hernando Siles se perfilaba como la segunda opción, pero por la participación de Bolívar y The Strongest, la Confederación no permitió que también lo registrara Always Ready porque en la norma solo permite que dos equipos disputen sus partidos en el mismo estadio a lo largo de la competición.

Luego surgió la posibilidad de jugar en Oruro, pero el estadio Jesús Bermúdez no cumple los requisitos exigidos por la Conmebol.