Always Ready reaccionó y remontó ante Aurora

Finalmente fue el colombiano el que empujó el balón hacia el fondo de las redes en 22 minutos, era el 1-0 para Aurora.



Always no demoró en reaccionar y se encontró con el empate cinco minutos después. Dorny Romero aprovechó la pasividad de la defensa celestes y sacó un derechazo que se coló en el ángulo superior izquierdo, golazo para el local.



En el complemento, nuevamente fue el conjunto cochabambino quien salió en busca del desnivel y lo encontró tras un tiro de esquina. Ramallo cazó el centro y remató de cruzado para marcar el 2-1 transitorio. Sin embargo, el VAR anuló la jugada por fuera de juego.





A los 79’, Héctor Cuellar, desde aproximadamente 35 metros disparó con dirección al arco que defendía que Cardenas y el balón se desvió tras rebotar en un defensor. El guardameta no pudo hacer nada para interrumpir la acción. Fue el 2-1 para el ‘Millonario’.



Aurora adelantó líneas y salió en busca del empate. En su desesperación, los dirigidos por Roberto Pérez dejaron muchos espacios en defensa que fueron bien aprovechados por Dorny Romero y Edarlyn Reyes.



En un contragolpe Romero cedió para Reyes y el dominicano marcó el tercero y definitivo luego de quedar mano a mano con Cardenas.



No daría tiempo para más y Always Ready ganaría 3-1 en un partido emocionante. Con este resultado, el equipo alteño trepó hasta la segunda colocación y se situó a un punto del líder, The Strongest.