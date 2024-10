Always Ready recibe a Wilstermann en un duelo urgente por puntos

La continuidad de la fecha 19 del torneo Clausura presenta un atractivo encuentro en El Alto: Always Ready se enfrentará a Wilstermann este jueves a partir de las 16:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio. El conjunto ‘Millonario’ llega a este partido tras vencer como visitante a Nacional Potosí, mientras que el ‘Rojo’ también llega motivado después de su victoria como local frente a Blooming.



Sin duda, es un partido crucial entre dos equipos que buscan escalar en la tabla de posiciones del Clausura. Always Ready ocupa el noveno lugar con 24 puntos, mientras que Wilstermann se sitúa en la sexta posición con 27 puntos.



Ambos equipos también están atentos a la tabla acumulada, que definirá las clasificaciones para torneos internacionales en 2025, así como los descensos de categoría. En este sentido, Always Ready tiene 30 puntos y está a solo seis del descenso indirecto. Por su parte, Wilstermann está dos escalones por encima con 32 puntos. Actualmente, ambos equipos se están quedando sin opciones de clasificación internacional.



“Es importante para nosotros enfrentar a los rivales que están por encima de nosotros, como Wilstermann, Bolívar y Real Tomayapo; ya hemos jugado contra Nacional Potosí. Vamos a ir partido a partido tratando de sacar la mayor cantidad de puntos posibles”, manifestó Facundo Biondi, director técnico de Always Ready, en conferencia de prensa.



En el otro lado, Wilstermann atraviesa momentos complicados, ya que hace unos días los jugadores expresaron su preocupación en conferencia de prensa por la falta de pago de salarios.



“Realizamos esta conferencia para exponer lo que vivimos día a día y lo que sentimos por este abandono, tanto nosotros como el cuerpo técnico. Es un reclamo para generar un cambio en esta situación”, indicó Santiago Echeverría, capitán del equipo y portavoz de sus compañeros.



“Solo queremos que se nos cumpla; no queremos hablar con los dirigentes, solo que se empiece a cumplir, nada más. Se terminaron las charlas; queremos lo que nos merecemos y lo que tenemos pactado y firmado”, añadió.



Como medida de protesta, el primer plantel del conjunto cochabambino ha decidido dejar de entrenarse con el uniforme del club.