Always Ready remontó y venció por 2-1 a Nacional Potosí: el millonario es puntero del Clausura

Nacional Potosí se adelantó en el marcador en la primera mitad. A los 30 minutos, Willan Álvarez anotó el primer gol del partido, cabeceando en el primer palo y cambiando la dirección de la pelota, lo que dejó sin opciones al arquero Alain Baroja de Always Ready.



A pesar de comenzar con profundidad en sus ataques, Always Ready no logró concretar sus oportunidades en el primer tiempo. Wesley da Silva falló una clara ocasión al tirar la pelota a un costado del arco y Adalid Terrazas vio su tiro salvado por el arquero Saitd Mustafá.



En la segunda mitad, Always Ready aumentó la presión sobre Nacional Potosí, buscando desesperadamente el empate. Esta presión dio frutos a los 57 minutos, cuando un error de Mustafá al no poder controlar un centro permitió a Da Silva empatar el partido 1-1.



La ofensiva de Always Ready no cesó y continuaron buscando el gol del triunfo. Aunque en un momento se cobró un penal a su favor, el VAR determinó que no hubo falta y el penal fue anulado.



Finalmente, a los 80 minutos, Moisés Paniagua se anticipó a un defensor para dominar el balón y superar a Mustafá, marcando el definitivo 2-1.



Con esta victoria, Always Ready alcanza los 9 puntos y se coloca como líder solitario del Clausura, manteniendo un puntaje perfecto. Nacional Potosí, por su parte, se queda con 3 puntos en la parte baja de la tabla.